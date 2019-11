Pärnumaa noormees püüdleb polaarmatkale

Aastaid Prantsusmaal Püreneedes elanud Kuldsaar nägi juhuslikult internetis polaarmatka kuulutust. Varem on ta hääletanud samal konkursil osalenud eestlaste poolt, kuid ise pole rännakule minna mõelnud. Matkakihk on mehes tärganud just mägedes käies. “Ma käin matkamas igal aastaajal ja nii palju, kui vähegi saab,” lausus Kuldsaar.