Linnavalitsus valib välja linna kauneimad jõulukaunistused

Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnutsi on tänavune võistlus varasemast laiema haardega, sest lisatud on kaks kategooriat: kõige paremini kaunistatud eramu nii keskuslinnas kui osavaldades. Peale selle saavad kauneima vaateakna või kortermaja akna arvestuses nüüd kaasa lüüa kortermajade elanikudki.

„Sel aastal saavad samas võistlusklassis osaleda kortermajade, ridaelamute ja muude eluhoonete aknad,” selgitas Nurmesalu ja lisas, et kuigi alati majaelanikud ühiselt aknaid ei kaunista, ei tähenda see, et ehitud akende omanikud eraldi ei võiks konkursil osaleda. “Kutsungi siinkohal inimesi üles oma kodu aknaid dekoreerima ja konkursile esitama,“ ütles Nurmesalu.