Pärnakate äriidee pääses Ajujahi paremiku hulka

Woodspot plaanib jagada veebipõhisel platvormil hinnainfot ja samal ajal olla kursis turuolukorraga. See teeb ettevõtte hinnangul infohaldamise firmadele senisest kergemaks ja muudab turu läbipaistvamaks.

Olliku sõnade kohaselt paistsid meeskonnad silma ambitsiooniga siseneda välisturule. “Märkasin, et enam ei tulda pisikesele Eesti turule lahendusi tegema, vaid need töötavad ka väljaspool siinset turgu,” ütles ta.

Ollik tõdes, et keskkonnahoiuga seotud ideed tõusevad järjest päevakorda. “Neid on üha rohkem, aga loodan, et ideedele tekib majanduslik mõõde. Praegu jääb osa neist veel idealistlikuks,” leidis ta. Teise tõusva suunana nimetas ta ära andmetöötluse ja suurte andmete haldamise.