Galerii: lapsed tunglesid uue mängufilmi osatäitjaks

Õhus on ärevust ja Pärnu kontserdimaja ooteala on lapsi tulvil. Parajasti toimuvad Jaak Kilmi mängufilmi “Tagurpidi torn” peaosaliste otsingud, kus õnne saavad katsuda kõik kaheksa- kuni 11aastased lapsed, kes end casting’ule ehk näitlejate otsingule on kirja pannud.