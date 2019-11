Politseinikud käisid Pärnumaal 622 ukse taga

„Ohuolukorras on evakuatsiooni sujuv korraldamine väga tähtis, et tagada inimeste turvalisus. Samal ajal on see ressursimahukas ja aeganõudev tegevus. Õppus näitas partneritega hea koostöö olulisust ja vastutusalade jaotamise vajadust kriisisituatsioonis,“ märkis Kõplas. „On ääretult tähtis kasvatada teadlikkust ja valmidust niisugusteks olukordadeks ja tänan kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest!“