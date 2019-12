Bussijuhid jäid klaaslibedatel teedel hätta

Nimetatud maanteed kuuluvad riigimaanteede kõrvalmaanteede nimistusse ja on antud maanteeametist hooldada hanke võitnud OÜ Lääne Teedele. Ettevõtte Pärnu piirkonna hooldejuht Indrek Rajamets selgitas, et kõnealused teed on kõige madalama kategooria teed, mida ei pea soolatama. Lumesahk käis Rajametsa andmeil teedel eile ja tee karedus vastas nõuetele.