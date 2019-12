Raul Rebane: Ajakirjandus on maailmavaade

Tellijale

Oled nii sõltumatu ekspert, et võid hinnanguga väga otse ja omadega panna. Kuidas paistab sulle Eesti trükimeedia? Kas on see, mida tahtsime?

Mulle on ajakirjanduses kõige olulisem säilitada ajakirjaniku vabadus. See tähendab, et ajakirjanikul peab olema õigus teemat valida, anda loole tähendus, millega ma võin sügavalt mitte nõus olla. Ajakirjanik ei ole väga tihti ühiskonnast parem ja vastupidi. Kui ajakirjanikule on tagatud vabadus, olen selle pildiga rahul. Igat konkreetset ajakirjanikku saab koolitada, õpetada, aga see, et ta tunneks ennast vabana vabal maal, on mulle erakordselt tähtis. See on praegu veel olemas.