Galerii: Mere äärde kerkiv murukatusega lasteaed võtab ilmet

Nii lasteaiahoone kui ujula avamine on planeeritud tuleva aasta 1. septembrile.

Kui projekti mahukusest rääkida, on Lee sõnade järgi maja rajamiseks kulunud üle 4000 kuupmeetri betooni ja klaasfassaadi maht ulatub 1200 ruutmeetrini. Maja energiavajaduse rahulda­miseks on katusele paigaldatud 550 päikesepaneeli ja murukatus on ligemale 4300ruutmeetrine.