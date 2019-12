Pärnu haigla saab kaua oodatud kõnniroboti

Pärnu haigla ja lastefond ühendavad jõud, et üheskoos osta kõnnirobot, mis on väga vajalik vahend närvikahjustuse tõttu liikumisvõime kaotanud laste abistamiseks. Seni on lapsed pidanud kõnniroboti juures käima kümnete kilomeetrite kaugusel Haapsalus või Tallinnas.