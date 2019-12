Valgusetendus ja jõuluturg toovad Pärnu kesklinna liikluspiirangud

Reedel ja laupäeval toimuva jõuluturu ja Ringi 3 kunagise bussijaama ees etenduva eepilise valgusspektaakli „Papa Walgus“ tõttu on Rüütli tänava Aia–Ringi lõik homsest pühapäevani liiklusele suletud.

Ringi tänava Malmö ja Rüütli vaheline lõik on suletud reedel, 20. ja laupäeval, 21. detsembril 18–21.30. Parkimis- ja peatumiskeeld kehtib sel lõigul mõlemal päeval 15–21.30.

Jõuluturg ja -küla täidab Iseseisvuse väljaku laupäeval ja pühapäeval. Reede ja laupäeva õhtul näeb Pärnu kunagise linnapea Oskar Alexander Brackmanni kodumaja ees etendust „Papa Walgus“. Valgusspektaakel on pühendanud omaaegse meeri valitsusajale, mil Pärnus võeti kasutusele elektrivalgustus.

Etenduse teksti on loonud Pärnust pärit räppar Tommyboy, muusikaline kujundaja on Markus Robam, lavastaja Kaili Viidas, valguse on kujundanud Ivar Peterskihh ja video Argo Valdmaa.