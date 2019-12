Siinsed firmad jahivad aasta keskkonnasõbralikema ettevõtte tiitlit

Väikeettevõtte OÜ Solve et Coagula eesmärk on siduda sotsiaalsed väärtused keskkonna heaoluga. Firma väärindab ringmajanduse põhimõtetel puitu, tehes sellest nii suveniire, kingitusi, tarbeesemeid kui eri mööbliesemeid. Peale selle pakutakse tööd puuduva ja vähenenud töövõimega inimestele.

OÜ Trimtex Balticu siht on olla keskkonnast hooliv ja jätkusuutlik rõivatootja. Sel aastal võttis see spordirõivaste valmistaja kasutusele Clean GRITi (Re:cycle, Re:mind, Re:duce) põhimõtted, mis sisaldavad eri keskkonnajuhtimise viise. Ettevõte on loonud kollektsiooni, mille eesmärk on vähendada tootmisjääke ja samal ajal kasutada neid uute toodete õmblemiseks.