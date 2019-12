Vahetustega Pärnus tööl käivate Tihemetsa elanike soov täitub 11. jaanuarist, teavitas Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) vanemlogistik Avo Rahu. Soov on, et ka laupäeviti ja pühapäeviti ning riigipühadel saaksid sealtkandi tööinimesed liikuma kell 6.20 maakonnabussiga, mis on käigus vaid tööpäevadel.