"Aktuaalne Pärnumaal": Paljud kuritegelikule teele sattunud kannavad lapsepõlve taaka

Saates tõdes loo autor Annika Kuusik, et olulisim järeldus ja sõnum on see, et kurbadel elukäikudel on põhjused. Kui tahta neid inimesi aidata, tuleb mõelda, miks nad on sellisele teele sattunud. Tihti viivad niidid lapsepõlve, valed väärtushinnangud ja hoiakud on juba sealt juurdunud.