Gerda Mihhailova – majakavahi perest ülikooli õppejõuks

Tänavu oma 40 aasta juubelit tähistanud Mihhailova istub TÜ Pärnu kolledžis lausa kolmel toolil: õppejõuna, teenuste disaini ja juhtimise magistrikava programmijuhi ja oktoobrist ka ettevõtluse osakonna juhatajana. Märkimist väärib seegi, et ta alustas õppejõuna uskumatult noorelt, 23aastasena, teades juba 8. klassis, et temast saab täiskasvanute õpetaja.

Ma olen sündinud Pärnus, aga lapsepõlvemälestused on suuresti Kihnuga seotud. Mu vanaisa ja vanaema on Kihnu inimesed ja elupõlised majakavahid ehk minu lapsepõlv möödus Kihnu tuletorni ümbruses. Sealsete metsade-niitude vahelt on minu esimeste mälestuste komplekt.