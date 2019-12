Galerii: vaadake järele, kas selline kodu mereäärses tuuleveskis sobiks teile

Lääneranna vallas Virtsu külje all kiviviske kaugusel merest kõrgub üle kadakate uhkete tiivalabadega Hollandi-tüüpi tuuleveski, mille pärnakas Peeter Pung pikkade aastate jooksul elamiskõlblikuks on ehitanud. 150 aastaseks saanud ehitis on uue peremehe otsingul.