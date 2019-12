Pärnu loomade varjupaigas ootab kodu kaks koera

Pärnu loomade varjupaigas on praegu seitse koera, kellest kodu ootel praegu kaks. Kaks neljajalgset elavad praegu hoiuperes, et katsetada, kas see võiks saada nende päriskoduks, ja kolm emast ootavad steriliseerimisjärjekorras.

Pärnu loomade varjupaika on sellel aastal jõudnud 153 koera. Vanasse koju on läinud 101 ja uude 38 koera.

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnutsi on MTÜ Eesti seitse varjupaika sel aastal vastu võtnud üle 760 koera. Üle 450 kutsa on jõudnud pärast omaniku tuvastamist oma peremehe juurde tagasi ja 286 on leidnud uue elukoha.

Praegu viibib seitsmes varjupaigas kokku 45 koera, kellest uued omanikud on paljud juba broneerinud.

Priksi ütlust mööda on varjupaigakoerte arvu aidanud vähendada nii töötajate ja vabatahtlike hea töö kui tänavu novembris esimest korda toimunud kampaania, mille käigus julgustati inimesi võtma eakamaid, üle viieaastasi kutsasid. Teiste seas jõudis sel moel koju neljajalgne, kes oli pidanud varjupaigas veetma lausa kolm aastat.

Kõik varjupaigast uude koju saadetavad koerad on vaktsineeritud, kiibistatud, kantud lemmikloomaregistrisse ning kui vanus võimaldab, siis steriliseeritud või kastreeritud. “Soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,” kinnitas Priks.