Politseil talitses pühade ajal roolijoodikuid ja vägivallatsejaid

Jõulu esimesel pühal anti aga teada, et Pärnus Riia maanteel ründas 23aastane mees tuttavat 46aastast naist ja 78aastast meest. Selgi juhul viis politsei ründaja minema.

“Kokkuvõtvalt saan öelda, et jõuluaeg möödus politseile valdavalt rahulikult. Kahjuks oli siiski inimesi, kes võtsid tüli lahendamisel kasutusele vägivalla,” tõdes Kütt. Jaoskonnajuhi sõnade kohaselt on lähisuhtevägivald politsei kõrgendatud tähelepanu all aastavahetuselgi.