Ulatuslik raie nörritab avalikkust

Raie on plaanitud potentsiaalsetes vääriselupaikadeski, kuid RMK ekspertide arvates neid sel alal pole. FOTO: Karl Adami

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on Kurgjal Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi ümbruses kavandanud Metsaportaali andmeil metsalangetuse ligi­kaudu 65 hektaril, raiemahuga 12 000 tihumeetrit. Samuti on kavas maha võtta lähedale jääv umbes 200aastane puistu, mis asub 16 hektaril ja millest saaks ligemale 3000 tihumeetrit puitu. Kuna alal leidub kaitsealuseid linde ja taimi, on raied vaidlustatud