Promenaadile viiv Lehe tänava allee vajab uuendamist

2018. aasta Rannapargi hooldustööde käigus võeti promenaadile viivalt Lehe tänava alleelt maha viis puud ja 2019. aasta sügistorm murdis ühe. Maastikuarhitekt firmast OÜ Rohenurk on arvamusel, et alleed ääristavad kaheksa alles jäänud puud on kehvas seisukorras ja ega kaunista paika. Need tuleks eemaldada ja asendada ühevanuseliste sama liiki puudega.