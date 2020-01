Pärnumaalane jätkab teenistust Kuveidis

Tõnu Miil on kaitseväega olnud seotud 1998. aastast.

Kaitseväe peastaabist anti täna teada, et osa Iraagist Kuveiti ümber paigutatud Eesti kaitseväelastest naaseb Eestisse. Möödunud nädalal Bagdadist Kuveiti viidute seas on Eesti kaitseväe Iraagi kontingendi vanem kolonel Tõnu Miil, kes on Pärnumaalt pärit. Tema jätkab teenistust.