Tellijale

Suur oli kohalike elanike üllatus, kui nad ehitusjärgus bussiootekoja rajaja Kahu & Kahu Ehitus OÜ tellitud ning Road Wolf OÜ paigaldatud bussipeatusesildil trükiveakuradi vimka avastasid. Nimelt on Kilingi-Nõmmest saanud Kilingi-Nõmmme.

Ühismeedias avaldas kohalik elanik Triin Kallas eile õhtul tehtud pildi ja lisas: “3M-märgimeistritel oli juba ammu unistus end ajalukku jäädvustada. Ühel heal päeval tuli tellimus Eesti kõige pikema nimega linnalt ega olnud kahtlust, et sinna õnnestub need sokutada nii, et mitte keegi ei märka.”