Jalutu mees on bürokraatia tõttu sunnitud pudelisse urineerima

Tellijale

“Nii ei saa elada. Kahju on vaadata, see on talle raske. Ta on tore, korralik mees. Ei ole joodik,” iseloomustas meest vastastoas elav naabrinaine, kes enda sõnutsi on samuti mitu korda sotsiaaltöötajate tähelepanu ebainimlikule olukorrale juhtinud ja lahendust palunud.