Töötukassa tunnustas maakonna parimat tööandjat

PlasmaPro OÜ on lehtmetalli laser-, plasma-, gaasi- ning ümartoru lõikust pakkuv ettevõte, mis eelmisel aastal laienes, mistõttu otsiti häid töötajaid. “Ettevõtte eesmärk on teha kõik selleks, et inimesed, kes tööd teha soovivad, seda ka teha saaks,” märkis töötukassa tunnustuse esildises.