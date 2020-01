Päästeamet: Kriisiks on valmis umbes 15 protsenti elanikest

Päästeameti teatel polnud hiljuti Lõuna-Eesti tormis elektrita jäänud inimesed elektrikatkestuseks valmis ja valdav osa elanikest ei usu siiani, et katkestus võib kesta üle paari tunni ja kriis tabada igaüht. Kantar Emori uuringust selgub, et veidi üle kolmandiku Eesti elanikest peab tõenäoliseks, et kodukohas tekib hädaolukord. Seetõttu ei mõelda, kuidas elektrikatkestuse korral käituda ja missuguseid vahendeid läheb sel puhul tarvis.

„Uuringud näitavad, et ligemale pool eestimaalastest ei ole teinud midagi, et ennetada või leevendada hädaolukordi. Juba mõnepäevane elektri-, keskkütte- või veevarustuse katkestus tekitab üle poolele Eesti elanikele probleeme kodu kütmisel ja toiduvalmistamisel. Üldistatult võib öelda, et kortermajades elavad linnaelanikud usuvad kõige vähem, et neid tabab kriis, sest valmistunud nad selleks ei ole. Samal ajal näiteks ulatusliku pikaajalise elektrikatkestuse korral on just kortermajade elanikud need, keda veevarustuse ja kanalisatsiooni katkemine kõige valusamalt tabab,“ selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.