Omavalitsused peavad paremini valmistuma

Konverentsi sisse juhatanud Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla märkis, et tänavune kokkusaamine oli eelkõige mõeldud kohalike omavalitsuste juhtidele ja võtmeisikutele. “Ehk räägime läbi teemad, mis rahvast enim kõnetavad,” teatas Soodla, rõhutades, et omavalitsused on rahvale kõige lähemal ja inimesed on nende tähtsaim vara.