Presidendi teenetemärgi pälvib neli pärnumaalast

Riigipea allkirjastas teenetemärkide otsuse digitaalselt Antarktikas purjelaeva Admiral Bellingshausen pardal. President Kaljulaid on seal töövisiidil, kus osaleb Eesti Meremuuseumi ja MTÜ Thetis korraldatud ekspeditsioonil, mis on pühendatud Antarktika avastamise 200. aastapäeva tähistamisele.

Margo Orupõld on ettevõtja ja Pärnu naiste tugikeskuse juht. Ta toetab lähisuhtevägivalla all kannatanud naisi ja pingutab, et perevägivallast kõneldaks meedias, riigiasutustes, võimukoridorides.