Tori abivallavanem Jana Malõh tõi esile, et venekeelsel õppesuunal on koolilaste arv olnud väike juba viimased üheksa aastat. “Prognoosi kohaselt on see nii ka tulevikus, sellel õppeaastal ei olnud ühtegi esimesse klassi astujat,” lausus Malõh. “Peale selle tegi vallavalitsus hiljuti haridusvõrgu-uuringu, mille analüüsi peamine järeldus venekeelse õppe kohta oli, et seda ei ole liiga väikese nõudluse ja jätkusuutlikkuse tõttu mõistlik jätkata.”