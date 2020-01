Iseäralik talv ja hiinlased vajutasid Sindi kalakaamerale pidurit

Zooloog Tiit Hunt märkis, et tänavune iseäralik talveilm pole kalakaamera ülesseadmist soosinud ja oma roll pildiedastaja veebieetrisse jõudmise venimisel on hiinlastelgi.

“Sindis on vihmade tõttu vesi nii sogane, et nähtavus on pea olematu. See on selle talve omapära,” seletas Hunt. “Millal kaamera üles saab, pole veel teada, sest mõni komponent tuleb Hiinast ja seal peetakse nende uue aasta puhul praegu kollektiivpuhkusi.”