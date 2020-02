Loodusturismi ühing toetab jahimeeste seltsi ettepanekut põtrade küttimismahtu vähendada

Kui varem oli põder Eesti looduses üsna tavaline loom, on viimastel aastatel ette tulnud juhtumeid, kus isegi nädala jooksul ei õnnestu hoolimata intensiivsest otsimisest põtra metsas kohata.

Põtrade suur küttimine algas uue jahiseaduse kinnitamisega 2013. aastal. Hinnanguliselt on seitsme aastaga sõralise arvukus langenud kaks korda ehk 20 000 pealt 10 000ni.

2019. aastal jäi jahilimiit täitmata kolmandikul Eesti jahiseltsidest, kusjuures aastaga on täitmata limiidiga jahiseltside arv kasvanud kaks korda. See viitab tugevale arvukuse langustrendile, mis on tingitud aastatepikkusest üleküttimisest.