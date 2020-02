Galerii: Sindil on isikuline ajalooline side Tartu rahuga

Menutati, et üks rahuläbirääkimistel osalejaid oli Sindi ministeeriumikooli lõpetanud Seljamaa. 4. detsembril 1919 sõitis Jaan Poska läbirääkimiste alustamiseks Tartusse. Ta kirjutas tütrele: „Kas midagi välja tuleb – teadmata. Kindel, et enamlased tahavad rahu mitte rahu pärast, vaid mõne teise eesmärgi kättesaamiseks. Meile on aga rahu hädasti tarvis tema enese pärast.”