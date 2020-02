Pärnakas Harri Rondo tundis, et midagi on tervisega halvasti. Jalad läksid paiste ja tekkisid kõndimisraskused. Pärnu tohtrid vaatasid Rondo üle, kuid andsid talle saatekirja Tartusse. Ülikoolilinnas selguski, et Rondo neerud ei funktsioneeri. “See kõik oli 1996. aastal,” meenutas mees, kes sellal oli 46aastane.