Omanike keskliit tunnustas ilutulestikust loobumist

Ilutulestiku alternatiivina panustati Pärnus linna rikkalikumatele kaunistustele. “Soovime oma otsusega näidata eeskuju,” on Pärnu linnapea Romek Kosenkranius öelnud. Toona lisas ta, et tulevärgist loobumine on keskkonnasäästlikum ja ohutum.