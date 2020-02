Vanematele naistele lähenevad kelmid tutvustavad end välismaa sõduritena

Tellijale

Internetikelmuste puhul õnnestub kergemini oma jälgi varjata. Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti sõnutsi on keeruline öelda, kui suur on pettuse ohvriks langenud inimeste hulk. “Need inimesed tihtipeale ei kipu ise sellest meile rääkima tulema,” tõdes Kütt. “Neil on häbi seda tunnistada ja seda eelkõige oma lastele.”