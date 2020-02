Jalutu, ratastooliga liikuv mees ei pääse kitsaste ukseavade tõttu linna sotsiaalkorteris ei vannituppa ega tualetti. Nii on ta elanud pea aasta. Linna sotsiaaltöötajatelegi on ta muret korduvalt kurtnud. Probleemi lahendamine on takerdunud paberimajanduse taha. FOTO: Mailiis Ollino