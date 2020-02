Pimedusse mattunud Kooli tänaval sütivad taas laternad

“Pärnu linnavalitsusse ei olnud tänaseni jõudnud infot, et Kooli tänav oleks mitmel päeval järjest õhtu- ja öötundidel valgustamata,” selgitas linnavalitsuse pressiesindaja Anu Villmann. “Esimesed teated, et tänavavalgustusega on Kooli tänava Suur-Sepa tänava poolses otsas probleeme, laekusid täna.”

“Kooli tänav on väga pikk (algab Suur-Sepast ja lõpeb Luule tänavaga) ja seda teenindab mitu kilbipiirkonda. Kui mõni kilp ongi rivist väljas, on valgustamata mitte kogu tänav, vaid mõni lõik,” märkis Villmann.

Vahel võib väljalülitumise põhjus peituda niiskuses või selles, et mõnele tänavavalgustuspostile on otsa sõidetud. Harvem juhtub, et mõnele elektritraadile on kukkunud puu.