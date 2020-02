Algatusrühm kutsub koosolekule

“Juba praegu on näha, et pahatahtlikud inimesed on asunud tegutsema. Jõkke on pandud võrke, on nähtud ahingupüüki, kord on minema peletatud elektripüügiriistadega üritajad. Ilmselt on vaja kehtestada mingi kord ja järelevalve,” arvas algatusrühma “Sindi pais” eestvedaja Hans Soll.