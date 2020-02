Pärnu ettevõte pälvis ministrilt kultuurisõbra tiitli

Port Arturi juhatuse liikme Viljo Vetiku sõnutsi on tunnustus suur au. “Oleme 26 tegevusaastaga löönud kaasa eri projektides. See tiitel tuleb Pärnu muusikafestivali ja Lottemaa toetamise eest,” märkis Vetik. Tunamullu ulatati abikäsi ka “EV 100” algatusse “Igal lapsel oma pill”.

Kultuurisõbra tiitliga pärjati 23 Eesti ettevõtet või metseeni, kelle panus kultuuri ja sporti paistis mullu silma. “Kultuur on see, mis meid ühendab. Järelikult on kultuuri toetamine meie ühine võimalus ja kohustus,” toonitas Lukas.

Minister lisas, et valitsus on taas võtnud päevakorda kultuurkapitali annetuste maksuvabastuse küsimuse. “Loodan, et see toob kultuurile edaspidi toetust juurde,” avaldas ta.