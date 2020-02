Varbla tervisetoa ooteruum on koduselt sisustatud. FOTO: Urmas Luik

Varbla keskuses on avatud tervisetuba, kus tuntud peretohter Madis Veskimägi nõustab patsiente kohapeal neljapäeviti. Kohalikud on rõõmsad, sest neil on perearst ja -õde.