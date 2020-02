Tellijale

“Koalitsiooni aluseks on toimiv koalitsioonilepe. Tõsi, kui koalitsioon sünnib, siis on laual ka asjad, milles kokku ei lepita ja mille juurde tullakse mingi hetk tagasi,” vastas Metsoja küsimusele, millal Isamaa mõistis, et vaja on alustada koalitsioonikõnelusi. Lühidalt öeldes seisab Isamaa kahe valimisringkonna eest ja see teema toodi koalitsioonis taas kord päevakorda poole aasta eest.