Üllar Kütt: Pole seadust, mis keelaks kuriteost teavitamast

Möödunud aasta jäi taas meelde probleemsete alaealiste pärast. Üks juhtumeid lõppes traagiliselt. Kuidas on murenoortega edasi mindud?

See on ilmselgelt väga keeruline ja raske teema endiselt.

Pärnu maakonnas on alanud näidisprojekt, mida rahastab ­Norra. Praegu me koolitame oma inimesi. Õpetatakse välja tänavalepitajaid, kellel esimene koolitus on tehtud.