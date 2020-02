Kõrgem maamaks hakkab mõne aasta pärast mõjutama toidu hinda

Tellijale

Aga pealinnas Stenbocki majas keerleb plaan alustada maade korralise hindamisega väitega, et seda pole riigis tehtud 19 aastat ja vahepeal on maa turuväärtus keskmiselt tõusnud ligemale seitse korda. Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et valitsus arutab teemat eeldatavasti märtsis.