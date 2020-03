Vanapargi tänava lõik suletakse puude langetamise tõttu liikluseks

“Tänavalõigu sulgemise aeg on valitud selliselt, et hommikusel ja õhtusel tipptunnil oleks võimalik seda kasutada,” selgitas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. “Autojuhtidel on võimalik ümbersõiduks kasutada Aia ja Rüütli tänavat.”