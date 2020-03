Itaalias treeniv vibulaskur loodab riigist pageda esimesel võimalusel

Pärnat kirjutab oma ühismeedia lehel, et ta telefon on sissetulevatest kõnedest seoses koroonaviirusega punane ja tema postituse mõte on vastata kõigile korraga.

"Olen hetkel Rooma lähedal treenimas (tulime üleeile Cantalupast siia). Plaanis oli paari päeva pärast autoga Lausannesse laagrisse sõita. Hetkel tundub see plaan üsna võimatu (piirkondade vahel on liikumine piiratud kogu Itaalias)," teatas Pärnat oma plaanidest. Pärnaka eesmärgiks on Itaaliast minema saada ja seda võimalikult ruttu.

"Loodan, et mul õnnestub kahe rongiga jõuda lennujaama ja et õhtust Rooma-Genfi lendu ei tühistata ning et kõik kontrollid loevad mu reisimisvajaduse põhjendatuks," kirjutas vibulaskur plaaniga teele asuda piisava ajavaruga kõikvõimalikeks kontrollideks.

Pärnat kutsub oma fänne endale pöidlaid hoidma ning vabandas vastamata sõnumite pärast. "Seiklen siin ja proovin ametnikele selgitada, miks on lähenevad treeninglaagrid ja olümpiamängude katsevõistlused piisavad põhjendused riigist lahkumiseks," lisas Pärnat ja lubas oma edasisest käekäigust märku anda.