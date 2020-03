Jahutustorustiku ehitus suleb osa Laiast tänavast

Ringristmik ise jääb avatuks. Port Artur 2 külje peale ja selle taha parklasse pääseb Ringi tänava poolt, samuti on võimalik sõita Port Arturi kunagise REVi territooriumi parklasse.

Ringristmiku lähedal asuva jahutustorustiku lõigu ehitus on kavas lõpetada reede, 20. märtsi õhtuks. Ülejärgmisest nädalast ehitatakse jahutustorustikku edasi silla poole. Siis plaanitakse liiklus korraldada nii, et tänav on küll kitsam, kuid mõlemas suunas saab liikuda.