Riigihalduse minister: Omavalitsustele on mõistlik anda suurem roll kohaliku elu korraldajana

„Kõige paremini teavad linna- ja vallaelanike vajadusi ning piirkonna eripärasid kohalikud omavalitsused,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu on mõistlik anda neile senisest suurem otsustusõigus piirkonna elu arendamisel. Küsimus on aga selles, kas ja milliseid lisaülesandeid oleks neile otstarbekas anda. Seda me soovimegi hankepartneriga koostöös välja selgitada.“