Vahtra suurfarm pälvis auhinna

“Pärnumaa põllumajandusettevõte Weiss OÜ on 25 aasta jooksul hulga lautu rekonstrueerinud ja neil on kogemus, et loomapidamisel tekkivad gaasid lämmastik ja metaan põhjustavad puitkonstruktsioonide pehkimist ja raudpostide roostetamist. Nii otsustatigi rajada betoonist laut,” kommenteeris žürii esimees Aadu Kana. Betoonikasutus tipneb lüpsikojas, mille suuresildeline (24x24meetrine) vahelagi on ehitatud järelpingestud monoliitbetoonist.