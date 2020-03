Suur osa lapsevanemaid jätab võsukese koju

“Tegime kontaktide piiramiseks lastevanematele üleskutse võimalusel lapsed koju jätta. Häädemeeste valla neljast lasteaiast töötas täna kolm. Kabli lasteaias leidsid kõik lapsevanemad võimaluse lapsed koju jätta,” teavitas abivallavanem Helve Reisenbuk. “Ülejäänud lasteaedades töötab igas üks liitrühm väga väikese hulga lastega.”

Täna tuli Häädemeeste valla lasteaedadesse kokku kümme last.

Tori valla pressiesindaja Katariina Vaabeli teatel töötavad kõik valla lasteaiad, kuna tegemist on esmatasandi teenusega. “Lasteaedade töös hoidmine on ülioluline, sest see võimaldab haigla- ja operatiivtöötajatel ja teistelgi, kel ei ole võimalik kodukontoris tööd teha, keskenduda oma põhitööle. Samuti selleks, et vältida eakamate nakatumist, kui lasteaialapsed viiakse nende juurde hoidu,” selgitas Vaabel.

“Saame kinnitada, et lasteaedades on ennetusmeetmed väga ranged: rühmadel on eraldi sissepääs, ühistegevust ei toimu, rühmad on rangelt eraldi ja kõrgendatud tähelepanu all. Kõiki pindu puhastatakse tihti,” loetles Vaabel. “Oleme teinud kõik, et rühmades oleks ohutu nii lastel kui töötajatel.”

Saarde valla humanitaarnõuniku Annika Viibuse teatel on lasteaiateenus vajadusel tagatud Saarde kõigis kolmes lasteaias: Talil, Surjus ja Kilingi-Nõmmes.

“Tali lasteaias on üks rühm ja tänahommikuse info kohaselt saavad kõik need lapsed järgmised kaks nädalat kodus olla – see lasteaed ei tööta,” rääkis Viibus. “Küll on töötajatel valmidus vajadusel tööle asuda.”

Surju lasteaias on kaks õpperühma ja üks hoiurühm, õpilaste vähesuse tõttu on kasvandikud ühes rühmas ja hoiurühm eraldi. 43 lapsest toodi seal lasteaeda vaid viis.

Kilingi-Nõmme lasteaias töötab valverühm, kus saavad olla need lapsed, kelle vanematel pole võimalust järeltulijat eriolukorra lõppemiseni koju jätta. 113 lapsest oli täna kohal üks.

“Ükski Põhja-Pärnumaa valla lasteaed päris kinni ei ole. Kõik valla lasteaiad on valmis vastu võtma lapsi, kelle vanematel tekib selleks vajadus,” rääkis vallavanem Jane Mets. “Pärnu-Jaagupis, Vändras ja Tootsis tegutseb valverühm. Ülejäänud valla lasteaedades täna lapsi polnud.” Lasteaedades toimuvad suurpuhastused ja desinfitseerimine. “Lapsevanemad on olnud eriolukorras mõistvad ja aeda on toodud lapsed, kelle ema-isa töökoht ei võimalda lapse kojujätmist,” selgitas Mets.

Lääneranna valla pressiesindaja Kristiina Kuke teatel tegi vald otsuse, et nii Lihula lasteaed kui kõikide koolide juures töötavad lasteaiarühmad hoitakse lahti.

“Küll on teada, et laste puudumise tõttu ei tööta täna Koonga, Lõpe ega Varbla lasteaiarühmad. Lihula lasteaias oli tänahommikuse seisuga seitse last, seega on homsest on lahti üks valverühm,” märkis Kukk.