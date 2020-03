Kohale tõtanud päästjad tuvastasid, et mingit põlengut siiski ei ole ja tegelikult eraldus hoonest auru, mis esmapilgul võis tunduda suitsuna.

Päästjad on varemgi saanud väljakutseid, kui põlengust teatajale on udu või aur suitsuna tundunud. Samuti on optilist illusiooni tekitanud päikeseloojang.