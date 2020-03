Suurpank lihtsustab maksepuhkuse tingimusi

Swedbanki era- ja äriklientidel on ajutiste makseraskuste tekkimise korral võimalik taotleda kuni kuue kuu pikkust, kodulaenude puhul kuni aastast maksepuhkust. Kliendid saavad laenu põhiosa maksed edasi lükata.

“Praeguses olukorras kogevad paljud perekonnad ja ettevõtted stressi seoses oma majandusliku olukorra halvenemisega. Usume, et võimalus vähendada igakuiste laenumaksete suurust lisatasude ja -tingimusteta annab neile sellel keerulisel ajal kindlust juurde,” ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

“Sellegipoolest on äärmiselt oluline, et klient esitaks laenupuhkuse taotluse kindlasti enne, kui tal tasumata laenumaksete tõttu juba võlgnevus tekib,” rõhutas Lepp.

Laenupuhkus on mõeldud pandeemia tõttu tekkinud olukorras ootamatult ja ajutiselt tulu või töö kaotanud ettevõtetele ja peredele. Lihtsustatud tingimustel maksepuhkust saavad võtta need firmad, millel siiani ei esinenud makseraskusi.

Maksepuhkust saab taotleda edaspidi internetipangas. Nii era- kui äriklientide taotluse vormi puhul tehakse tööd selle nimel, et need oleksid internetipangas eelolevaks reedeks.

Laenupuhkust rakendatakse laenu põhiosa maksetele, intressimakseid tuleb endiselt tasuda. Edasilükatud põhiosa maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile. Kliendil on võimalik mis tahes ajal (ka kokkulepitust varem) asuda laenumakseid uuesti tavapärase maksegraafiku järgi tasuma.

Swedbank on otsustanud, et ei tee laenupuhkuse alustamisel ega lõpetamisel laenulepingute tingimustes muudatusi ega rakenda lisatasusid. Peale selle on kaupmeestel praegu võimalik taotleda maksepuhkust makseterminalide üüri tasumisel.