Linn andis hooldekodu laiendusele rohelise tee

Tammiste hooldekodu Tammiste ja Jõõpre üksuses (Jõõpre Kodus) on üldhooldusteenuse järjekorras püsivalt poolsada abivajajat.

Nõudlus üldhooldusteenuse järele ületab Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villupi sõnutsi pidevalt pakkumise, mistõttu on üsna tavaline, et teenuse vajaja ei leia kodulinnas ega isegi -maakonnas sobivat hoolduskohta ja on sunnitud otsima seda mujalt Eestist.